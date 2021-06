Mercato Milan – Biasin: “Vietato sfidare Kessié, mezza Europa su di lui”

Le ultime sul calciomercato del Milan: il rinnovo di Kessié resta una priorità, ma Fabrizio Biasin mette in guardia i rossoneri

In caso di mancato rinnovo, Kessié sarà libero di accordarsi a parametro zero con un altro club da gennaio 2022. La trattativa però, come detto, è ancora lontana dal conoscere un esito positivo. Kessié guadagna attualmente 2,2 milioni di euro e la richiesta del mediano ivoriano è di 6 . L'offerta del Milan non va, invece, oltre i 4 . Due milioni di differenza. Tanti.

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su 'TuttoMercatoWeb' sottolinea proprio questo aspetto, mettendo in guardia i rossoneri: "La notizia di ieri (“Kessié ufficialmente convocato come fuoriquota dalla Costa d'Avorio per le Olimpiadi di Tokyo 2020”) è certamente fastidiosa per ogni tifoso rossonero, ma è niente in confronto alla questione 'rinnovo'. Si è letto di tutto (“Marotta ha puntato il giocatore”) ma la verità è che in caso di mancato accordo con il Diavolo, mezza Europa piomberebbe sull’ivoriano. Per questo il Milan deve accelerare e in qualche modo accontentare il suo centrocampista: risparmiare 3 milioni lordi di ingaggio (ovvero la differenza tra l’offerta da 4.5 e la richiesta di 6) per perderne 50 potenziali (il valore minimo del giocatore) sarebbe operazione decisamente poco logica". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo