Mercato Milan – Berti, Cesena verso il no. Intanto arriva un baby difensore

Il Milan si sta focalizzando molto sul mercato che riguarda la squadra Primavera. Nelle ultime ore si è registrato l'interesse per il centrocampista Tommaso Berti. Stando a quanto scrive Daniele Longo di 'Calciomercato.com' il Cesena sarebbe orientato a rifiutare l'offerta rossonera di 150 mila euro per il prestito con diritto di riscatto a 350 mila euro. Il giocatore, inoltre, non sarebbe troppo convinto di giocare in Primavera. È in arrivo invece il giovane difensore del Cork City e capitano dell'Irlanda Under 17 Cathal Heffernan.