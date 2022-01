Calciomercato Milan – Nuova offerta per Tommaso Berti del Cesena | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe presentato una nuova offerta per Tommaso Berti del Cesena

Il Milan guarda al presente, ma anche al futuro. Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse dei rossoneri nei confronti di Tommaso Berti, giovane calciatore in forza al Cesena. Un interesse confermato anche oggi dal 'Corriere Romagna', secondo il quale il Diavolo avrebbe presentato una nuova offerta al club bianconero mettendo sul piatto 500mila euro per il cartellino più altri 500mila in caso di debutto in Serie A del classe 2004. Adesso la palla passa al Cesena che dovrà dare una risposta al club di via Aldo Rossi.