Mercato Milan – Belotti più Ibra: le tre mosse per convincere il Gallo

Le ultime sul mercato del Milan. Andrea Belotti insieme a Zlatan Ibrahimovic: l'idea del Diavolo. Ecco come si può convincere

In casa Milan, oltre al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ormai ai dettagli, si ragione su un altro attaccante da prendere sul mercato. Uno dei nomi accostati ai rossoneri è certamente Andrea Belotti. Il capitano del Torino, in scadenza nel 2022, potrebbe rappresentare sicuramente una ghiotta occasione vista la sua situazione contrattuale. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' la valutazione del 'Gallo' si aggira sui 30 milioni di euro. Paolo Maldini e Frederic Massara sono grandi estimatori dell'attaccante e potrebbero tentarlo con tre astute mosse. Innanzitutto la possibile convivenza con Ibra è una cosa che non può che affascinare il classe 1993, ma non solo. In termini concreti, c'è la possibilità di aumentare il suo stipendio rispetto a quello attuale e, infine, un'ambizione sportiva sicuramente diversa rispetto ai granata. Intanto Milik lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa