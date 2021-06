Mercato Milan – Attacco, spunta Yaremchuk: garantisce Shevchenko

Le ultime sul mercato del Milan. Spunta un nome nuovo per l'attacco: si tratta di Roman Yaremchuk, attaccante dell'Ucraina di Shevchenko

Continua la ricerca del Milan per l'attaccante centrale. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, costretto ad operarsi al ginocchio sinistro, non fanno che sottolineare questa urgenza sul mercato. Il nome in cima alla lista della dirigenza è sempre quello di Olivier Giroud, ma bisogna ancora capire se il Chelsea lo libererà a parametro zero o meno. Quel che è certo è che i rossoneri prenderebbero il francese solo a questa condizione. Nelle settimane scorse si è parlato molto anche di Dusan Vlahovic e Andrea Belotti, ma i costi dell'operazione e la concorrenza potrebbero aver stoppato l'interesse sul nascere.