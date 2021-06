Mercato Milan – Attacco, c’è fretta per Giroud. Altri nomi troppo costosi

Le ultime sul mercato del Milan. Per l'attacco il nome forte è quello di Olivier Giroud: le alternative Vlahovic e Belotti costano troppo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sulla situazione del Milan in attacco. Dopo l'operazione al ginocchio sinistro di Zlatan Ibrahimovic, l'acquisto di un attaccante si fa ancora più urgente. Il primo nome sulla lista rimane quello di Olivier Giroud, per il quale è vicinissimo l'accordo sull'ingaggio. Decisiva sarà la volontà de Chelsea di liberare il francese a parametro zero dopo un inaspettato rinnovo di contratto unilaterale. Le alternative Dusan Vlahovic e Andrea Belotti piacciono ovviamente alla dirigenza, ma i costi delle eventuali operazioni e la folta concorrenza complicano il tutto. Il Milan non vuole partecipare a nessuna asta. Stesso discorso per Sasa Kalajdzic, profilo emerso nei giorni scorsi in seguito ad un incontro a Casa Milan. L'austriaco interessa, ma la sua valutazione di 25 milioni è considerata eccessiva. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime