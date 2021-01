Mercato Milan – Attacco, nessun vice Ibra per il momento / PM News

Mercato Milan, la nostra esclusiva sull’attacco

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E’ un Milan molto attivo sul mercato. Nonostante la sessione sia iniziata ufficialmente soltanto ieri, i rossoneri hanno di fatto chiuso l’operazione Mohamed Simakan, che arriva dallo Strasburgo per una cifra pari a 15 milioni di euro più bonus. Sistemata la difesa, Paolo Maldini e Frederic Massara si concentreranno sul centrocampo, con il nome di Emmanuel Kouadio Koné come prima scelta. I rossoneri hanno già presentato un’offerta per il giocatore del Tolosa, si attendono sviluppi anche su questo fronte. Dove il Milan sembra non aver intenzione di intervenire è in attacco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al momento, la situazione dice calma piatta. La società vuole puntare, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, su Ante Rebic e Rafael Leao nonostante non siano prime punte di ruolo.

