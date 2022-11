Mercato Milan – Dalla Spagna: “Asensio, rinnovo col Real Madrid incerto”

Direttamente dalla Spagna arrivano voci secondo cui Marco Asensio potrebbe non rinnovare con il Real Madrid

Fabio Barera

Un ex obiettivo del Milan potrebbe liberarsi a zero a fine stagione. Si tratta di Marco Asensio, duttile spagnolo in forza al Real Madrid, che rischia davvero di non rinnovare con i Blancos, svincolandosi a giugno 2023.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, sembra che si stiano complicando le trattative per il rinnovo di Asensio con il Real Madrid. E proprio per evitare di farsi trovare scoperti, dalle parti di Valdebebas avrebbero già messo nel mirino il tedesco Leroy Sané.

Milan, possibile tentativo per Asensio se non rinnova — Qualora Asensio non dovesse prolungare il proprio contratto con le merengues, si aprirebbero per lui diversi scenari. In pole al momento ci sarebbe il Barcellona, rivale da sempre del Real Madrid, ma anche alcuni club di Premier League sono sulle sue tracce.

In Italia, invece, rimane alla finestra il Milan, che già aveva seguito Asensio in passato e non è escluso che faccia un tentativo a giugno, qualora l'iberico dovesse liberarsi. Ci sarà però da superare un'agguerrita concorrenza e non sarà affatto semplice. Leao e quelle dichiarazioni che preoccupano i tifosi del Milan: ecco perché >>>