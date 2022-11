Mercato – Asensio chiude al Milan: “Rinnovo col Real Madrid? Ci spero”

Uno degli ultimi nomi accostati al Milan per un possibile colpo di mercato è stato quello di Marco Asensio , giocatore duttile in forza al Real Madrid ; lo spagnolo si inserirebbe perfettamente nei dettami tattici di Stefano Pioli e sarebbe in grado di ricoprire tutti i ruoli della trequarti.

In una lunga intervista concessa a Marca , infatti, il maiorchino ha parlato anche del rinnovo di contratto col Real Madrid , che lui spera di firmare, anche se tanto dipenderà dal club. Poche speranze quindi per il Milan di poterlo acquisire a breve. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Asensio sul rinnovo con il Real Madrid

"Si dice che io stia facendo cambiare idea al Real Madrid, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Chi decide è anche il club, non dipende solo da me. Dopo la Coppa del Mondo prenderemo una decisione. Rinnovo? Ci spero, sono molto felice al Real Madrid e spero di esserlo per molti anni ancora".