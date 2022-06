Mercato Inter – Non solo Asllani, spunta Schouten come vice-Brozovic

L'Inter cerca un regista in questa sessione di calciomercato. Due i nomi sulla lista dei nerazzurri: Asllani dell'Empoli e Schouten del Bologna

Carmelo Barillà

L'Inter è alla ricerca di un vice-Brozovic in questa sessione di calciomercato: l'ultima idea è Jerdy Schouten. Il profilo del centrocampista del Bologna si fa largo nelle idee dei dirigenti nerazzurri. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'agente dell'olandese sarà in Italia la prossima settimana. Il centrocampista ha alle spalle tre stagioni di buon livello in Serie A e un costo non particolarmente esoso: 15 milioni di euro.

Per abbassare ulteriormente le richieste del Bologna, l'Inter ha diverse contropartite tecniche che potrebbero rientrare nell'operazione. Ai felsinei, infatti, potrebbero far gola Satriano ed Esposito, di rientro dai prestiti rispettivamente al Brest e al Basilea, o Pinamonti, nel caso in cui Arnautovic dovesse salutare il capoluogo emiliano.

Una delle piste più calde rimane, però, anche quella che porta a Kristjan Asllani dell'Empoli. L'albanese ha giocato con continuità sotto la guida di Andreazzoli, fornendo prestazioni di livello. In Italia è il Milan a seguire il giovane centrocampista. Ma nelle ultime ore, secondo 'Sportmediaset', c'è da registrare l'interesse del ricco Newcastle per Asllani. Gli inglesi, infatti, sarebbero pronti ad un importante offerta per il classe 2002.