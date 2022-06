Mercato Milan – Asllani, si inserisce il solito Newcastle: le ultime news

Il cambio di proprietà da Elliott a RedBird non dovrebbe cambiare di molto le strategie di calciomercato del Milan. Il progetto iniziato qualche anno fa parla chiaro: acquistare calciatori giovani potenzialmente in grado di diventare campioni. Si iscrive a questa politica l'interesse per Kristjan Asllani, centrocampista 2002 dell'Empoli. Anche l'Inter segue l'albanese ma, stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche un altro club che si sarebbe fatto avanti.