Mercato Genoa – Se sfuma Sokratis, assalto per Musacchio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra i giocatori in esubero e nel limbo del mercato in casa Milan c’è certamente l’argentino Mateo Musacchio, difensore centrale del Milan. A fine giugno andrà in scadenza di contratto – sottolinea La Gazzetta dello Sport – ed il Milan non gli ha proposto alcun rinnovo, come ha dichiarato il suo agente alcuni giorni fa. Lui, però, ha tanta voglia di rivedere il campo e il Genoa (se non chiude con Sokratis) lo ha messo nel mirino, soprattutto se i rossoneri riusciranno a portare a casa Mohamed Simakan.

