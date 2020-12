Calciomercato – Ag. Musacchio: “Via dal Milan? Ecco la verità” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Musacchio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Marcelo Lombilla, agente di Mateo Musacchio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com. Il procuratore ha parlato del futuro del difensore del Milan, accostato al Genoa nelle scorse ore di mercato.

“Musacchio al Genoa? Allo stato attuale non c’è niente. Mateo resta al Milan fino a luglio e poi vedremo. Le tante panchine e mancate convocazioni? È una situazione strana e incerta per tutti, non capisco questo trattamento quando lui l’ha dato tutto per la squadra. Ama il Milan dal primo giorno e continua ad amarlo con tutto se stesso. Non ho mai parlato con Maldini e Massara del rinnovo. Abbiamo solo parlato di calcio in generale. Con loro due il rapporto è eccellente”

