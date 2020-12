Calciomercato Milan – Musacchio verso la rescissione | PM News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come appreso dalla nostra redazione, il Milan sarebbe disposto a ragionare su una eventuale rescissione contrattuale con il difensore argentino Mateo Musacchio. Sono di oggi le dichiarazioni del procuratore del centrale rossonero in cui ha rivelato come Musacchio non lascerà il Milan fino a luglio quando scadrà il contratto dell’ex Villarreal. Ad oggi non c’è stato alcun contatto per il rinnovo e, al contrario, dal club rossonero filtra anche l’idea di una possibile rescissione anticipata che permetterebbe al Milan di risparmiare parte dell’ingaggio dell’argentino e a Musacchio di accasarsi fino al termine della stagione.

