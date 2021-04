Mercato – Ag. Hysaj: “Milan? No comment, può andare in tante squadre”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro dell'albanese, sempre più accostato al Milan negli ultimi giorni

Elseid Hysaj, terzino destro del Napoli, è uno dei nomi accostati con insistenza al Milan per la prossima stagione. Il giocatore sarebbe ormai prossimo al suo trasferimento in rossonero. Cosa c'è di vero sull'albanese che si libererà in estate a parametro zero? Queste le dichiarazioni dell'agente Mario Giuffredi, che non si scompone sull'argomento. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo': "Hysaj al Milan? Passiamo avanti. Il futuro di Hysaj è ancora incerto. Potrebbe andare in tante squadre, non per forza al Milan. Il suo destino non è ancora scritto. Purtroppo per delineare il suo futuro bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Vero l’interesse del Milan? No comment. Pensiamo ad altro". Intanto Milik lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa