Massimo Mauro: “Ibrahimovic non serve al Milan. Ecco perchè”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’ex calciatore Massimo Mauro, intervenuto a Tutti convocati, trasmissione in onda su Radio 24, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza all’interno del Milan.

“Ibrahimovic? Lo vorrebbero tutti al Milan. Io ho qualche dubbio che un signore così avanti con gli anni serva a una squadra che deve ricostruire e tornare a essere forte. Il Milan ha bisogno secondo me di altre cose. Non è un discorso legato alla partita singola, perchè i grandi campioni sanno sfruttare i 95′ minuti a disposizione. Ovviamente Ibrahimovic può essere utile, ma per me non è indispensabile e poi non dimentichiamoci che costa tantissimo”.

