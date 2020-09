Marchegiani: “Milan? Può essere l’outsider di lusso della Serie A”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luca Marchegiani, ex giocatore e opinionista di Sky Sport, ha commentato il mercato importante che stanno effettuando Paolo Maldini e Frederic Massara. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Marchegiani

“Il Milan sta facendo una buona opera di rafforzamento della squadra. – dice Marchegiani -. Tenendo conto anche dell’ultima parte della scorsa stagione, la formazione rossonera può essere un outsider di lusso per le prime posizioni e dunque lottare fino all’ultimo per un posto in Champions League”.

BAKAYOKO, LE ULTIME >>>

LE PAROLE DI MALDINI >>>