CALCIOMERCATO – Bakayoko sarà il prossimo colpo / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Dopo gli arrivi di Pierre Kalulu a inizio estate, di Brahim Diaz oggi e nei prossimi giorni di Sandro Tonali, il prossimo colpo del Milan sarà Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese classe 1994 è in uscita dal Chelsea e ormai da settimane le due società sono in trattativa. L’accordo col giocatore è già raggiunto da tempo: Bakayoko spinge per tornare in rossonero. Il Chelsea però chiede 30 milioni, mentre il Milan è fermo a quota 25,5. Alla fine dovrebbe aver la meglio la squadra rossonera, che prenderà Bakayoko in prestito con diritto di riscatto. Nella video news tutte le ultime.

