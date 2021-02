Maldini: “Rinnovi? Bisogna essere felici in due. Speriamo in un accordo”

Paolo Maldini e le ultime sui contratti in scadenza

Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini, intervistato da Bein Sports, ha parlato così dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. “Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo”, le parole del dirigente rossonero.

DALLA SPAGNA – CLAMOROSA IDEA COUTINHO PER IL MILAN>>>