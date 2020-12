Maldini: “Mercato di gennaio sarà creativo. Vice Ibrahimovic? Vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a ‘Dribbling’, trasmissione sportiva di Rai 2, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ha parlato del mercato del Milan in vista di gennaio e del possibile vice Ibrahimovic. “Il mercato non stravolgerà la rosa. Sarà un mercato creativo alla ricerca di opportunità. Vice Ibra? Abbiamo tante alternative in quel ruolo come Leao, Colombo e Daniel”, ha dichiarato il dirigente rossonero.

NOVITA’ SUL RINNOVO DI CALHANOGLU>>>>