Ex Milan, Maldini al Manchester United? Con lui anche Massara

Paolo Maldini, dopo poco più di cinque mesi dal licenziamento subìto del Milan, potrebbe presto tornare a lavorare. Come riporta 'Tuttosport' in edicola, l'ex bandiera rossonera, accostata la scorsa settimana all'Al-Ittihad, sarebbe finito ora anche nel mirino del Manchester United. Jim Ratcliffe, patron della Ineos e pronto a rilevare una quota di minoranza (circa il 25%) dei Red Devils, starebbe infatti pensando di affidare il ruolo di direttore tecnico al figlio d'arte. Anche Sergio Berta dell'Atletico Madrid, Dougie Freedman del Crystal Palace e Lee Congerton dell'Atalanta sarebbero in lizza per il posto, almeno secondo quanto riportato da più tabloid britannici, che specificano anche come Maldini possa essere eventualmente supportato pure a Manchester da Massara, visti gli ottimi risultati ottenuti insieme a Milano.