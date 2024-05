Calciomercato Milan – Longari: “Ritardo evidente. Zirkzee e Hojbjerg…”

Gianluigi Longari , giornalista che si occupa di calciomercato , ha scritto un lungo editoriale sul nuovo allenatore del Milan ( LEGGILO QUI ). Non solo, Longari ha parlato anche delle possibili mosse sul mercato. Tra Zirkzee ( ECCO QUANTO SAPPIAMO ) e le mosse in mediana. Le sue parole a Sportitalia.

Calciomercato Milan, Zirkzee e non solo. Il punto di Longari

"Il Milan è in un ritardo piuttosto evidente rispetto alle possibili contendenti al titolo per la stagione che verrà. Soprattutto per quanto riguarda una sessione di mercato in cui le priorità sembrano piuttosto chiare. Il centravanti, anzitutto. Zirkzee è la prima scelta, ma è evidente che la concorrenza sia piuttosto agguerrita".