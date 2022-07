Létang (Pres. Lille): “Renato Sanches ha due possibilità: PSG o Milan”

Olivier Létang , Presidente del Lille , è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare i due nuovi acquisti dei 'Dogues', vale a dire Mohamed Bayo e Rémy Cabella . Interrogato, però, dai cronisti sulla situazione di Renato Sanches , Létang ha confermato come il centrocampista portoghese, classe 1997 e in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 , sia sul punto di lasciare il club.

"Renato Sanches ha due possibilità, due grandi club - ha detto Létang in conferenza - . Se è ancora con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà il PSG o il Milan", ha concluso Létang. Il Diavolo, dunque, può sperare ancora per il lusitano. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>