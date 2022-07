Renato Sanches ‘minaccia’ Lille e PSG: “Muovetevi o accetto il Milan”

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, sta mettendo fretta a Lille e PSG per concludere la trattativa. Vuole andare a Parigi

Daniele Triolo

Renato Sanches, obiettivo del Milan per questa sessione estiva di calciomercato, avrebbe 'minacciato' Lille, suo club di appartenenza e PSG, sua destinazione preferita, affinché concludano al più presto la trattativa per il suo trasferimento nella fila dei Campioni di Francia in carica. Lo ha riferito 'L'Équipe'.

Renato Sanches, che ha sul piatto, da tempo, anche un'offerta del Milan avrebbe infatti fatto sapere a Lille e PSG di avere 48 ore di tempo per concludere l'accordo per il suo approdo alla corte di Christophe Galtier, neo-allenatore dei parigini e già suo tecnico proprio con i 'Dogues' di Lille per due stagioni.

Così non fosse, parola di Renato Sanches, accetterebbe i rossoneri. Il giocatore, che comunicato la propria volontà di andare a giocare a Parigi, tra l'altro, non si spiegherebbe come mai i negoziati tra le parti non possano andare più veloci. La stagione 2022-2023 è alle porte e lui deve ancora trovare una sistemazione.

Il Milan, che alla luce di queste parole è trattato da seconda scelta, da ruota di scorta, non rimane, però, fermo lì ad aspettare che Renato Sanches invogli Lille e PSG a concludere i dialoghi. Il club rossonero, da qualche tempo, è già alla ricerca di prestigiose alternative per il centrocampo al portoghese classe 1997. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>