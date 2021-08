Krösche (Eintracht): “Hauge ha grandi margini di crescita”

Il dirigente dell'Eintracht è pazzo di Jens Petter Hauge: "Ci piace molto, ha velocità e dribbling. Può crescere e sarà importante per noi"

Jens Petter Hauge non è più un giocatore del Milan da questa mattina: il norvegese ha firmato con l'Eintracht Francoforte. I tifosi rossoneri sul web si dividono in due metà: da una parte ci sono quelli che ritengono questa cessione un errore, dall'altra ci sono coloro che esultano per un'ottima plusvalenza. Il responsabile dell'area tecnica del club tedesco, Markus Krösche, ha elogiato il nuovo acquisto con parole al miele.