Kezman (ag. Milinkovic): “Trasferimento in Arabia? Abbiamo altre opzioni”

Intervistato da Ismael Mahmoud, corrispondente di 365Scores Arabic, Mateja Kezman , procuratore di Sergej Milinkovic Savic , ha parlato del futuro del suo assistito. Il calciatore serbo, come ben si sa, è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui anche il Milan e la Juventus . Ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la Lazio , la sua situazione potrebbe favorire i due club italiani. Nonostante l'interesse dei rossoneri e dei bianconeri, il calciatore è seguito anche in Arabia Saudita . Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Kezman.

"C'è interesse da parte dell'Arabia Saudita di acquistare Milinkovic-Savic, ma al momento abbiamo altre opzioni. Se ciò significa che non giocherà in Arabia Saudita la prossima stagione? Vedremo, nella vita non puoi sapere cosa ti riserva il futuro", ha dichiarato Kezman.