Kessié-Milan, quadratura economica da trovare per il rinnovo | News

Kessié, pronto un aumento di stipendio dal Milan

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, sul rinnovo del contratto di tanti calciatori rossoneri il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno o, al massimo, il 30 giugno 2022.

Tra quelli in scadenza nella prossima stagione c’è Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano che gioca a Milano dalla stagione 2017-2018. Secondo la ‘rosea‘, appare reciproca la volontà di prolungare il contratto fino al prossimo 30 giugno 2026. In fin dei conti, Kessié è un elemento imprescindibile per il Milan di Stefano Pioli.

Va trovata, però, la quadratura economica del nuovo accordo. Kessié, attualmente, percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Il Diavolo gliene offre 3, lui vorrebbe un po’ di più. La proposta lo soddisfa in parte e, pertanto, resta alla finestra in attesa di ulteriori rilanci. Calciomercato Milan: caccia al terzino sinistro, c’è una novità. Vai alla news >>>