GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 11 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con le pesanti schermaglie tra Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, ed Antonio Conte, tecnico dell’Inter una volta bianconero. Ora la Procura Federale indagherà su quanto successo tra i due al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

In alto, sotto la testata, si parla dei problemi del Milan nel rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma: non c’è accordo sulla durata del nuovo accordo. Nel riquadro verticale, ancora spazio alla Coppa Italia: 3-1, ieri sera, al ‘Gewiss Stadium‘ per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha centrato la finale ai danni del Napoli di Gennaro Gattuso.

Svolta, infine, sui diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024: ‘DAZN‘ ad un passo dalla vittoria. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>