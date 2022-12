Kadioglu, parla il padre: “Milan e Napoli ci hanno cercato” | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di un interesse da parte del Milan nei confronti di Ferdi Kadioglu . Si tratta di un classe '99 olandese naturalizzato turco in forza al Fenerbahce e ricopre il ruolo di terzino destro. All'occorrenza può anche giocare sul fronte opposto, così come nel ruolo di trequartista.

Un profilo sicuramente interessante, tanto che anche il padre del giocatore stesso cerca di far attirare l'attenzione sul figlio. Proprio il genitore, infatti, avrebbe rivelato come i rossoneri siano sulle tracce di Kadioglu. "Il Napoli ci ha cercato, così come il Milan. Ci fa piacere l'interesse di questi club, ma la priorità rimane il Fenerbahce", le parole riportate dal quotidiano romano. Milan, Bakayoko non al top della condizione: le ultime.