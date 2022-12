Calciomercato Milan – Piace Kadioglu, ma il Napoli prova il sorpasso

Ferdy Kadioglu , classe 1999 , duttile calciatore del Fenerbahçe , è un obiettivo di calciomercato del Milan . Questo almeno, ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è quanto ha ammesso il padre del giocatore turco con passaporto olandese. Il quale, però, ha ammesso come sul figlio abbia messo gli occhi anche il Napoli .

Si può profilare, dunque, un duello di calciomercato tra rossoneri e azzurri per il gioiello gialloblu? Presto per dirlo, visto che il signor Feyzullah Kadioglu ha anche rivelato come la priorità del ragazzo sia quella di restare nella fila del Fenerbahçe . Quel che è certo è che il profilo del giocatore può interessare molti i due club della nostra Serie A .

Può giocare terzino destro (suo ruolo naturale) o sinistro, e, comunque, come esterno a tutto campo su entrambe le fasce. È però molto tecnico, al punto che, con la squadra di Istanbul , Kadioglu ha anche ricoperto il ruolo del mediano e persino quello del trequartista. Insomma, un prospetto da non farsi scappare.

Turco di passaporto olandese, gioca ovunque tra difesa e centrocampo

In stagione, finora, ha giocato 20 partite tra Süper Lig turca, preliminari di Champions ed Europa League più la fase a gironi di quest'ultimo torneo, fornendo 2 assist in campionato. Milan interessato, dunque, ma il Napoli, che in questi giorni è in Turchia per riprendere la preparazione in vista degli impegni ufficiali del 2023, sta provando a bruciare la concorrenza del Diavolo.