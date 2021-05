Juventus-Milan 0-3: “Romagnoli, altra brutta esclusione”

Alessio Romagnoli ancora in panchina in occasione di Juventus-Milan 0-3. Lui è convinto di potersi giocare le sue chance senza rotture

Daniele Triolo

Juventus-Milan, ieri sera all'Allianz Stadium, è stato un match bellissimo per i rossoneri. Anche per Alessio Romagnoli, capitano del Diavolo. Il quale, però, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, dopo aver ritrovato il posto da titolare la scorsa settimana contro il Benevento, ha trascorso ancora i 90' in panchina.

Troppo bene, infatti, sta giocando Fikayo Tomori (ieri sera anche a segno di testa) per poterlo togliere dalla formazione titolare. Romagnoli, quindi, ha applaudito i suoi compagni per l'impresa di Juventus-Milan da bordo campo e festeggiato anche sui social a fine match. Ma è innegabile come questa situazione, a lungo andare, possa non andargli più bene.

Non giocare titolare, infatti, potrebbe precludere a Romagnoli la porta della Nazionale per i Campionati Europei. Per sua fortuna, però, la stagione sta volgendo al termine. Ancora 270' di gioco, poi Romagnoli potrà confrontarsi con la società e lì, con il suo agente, Mino Raiola, insieme valuteranno cosa sarà meglio per il futuro di tutti.

Il contratto di Romagnoli, come noto, scadrà il 30 giugno 2022 e già ora, con 3,5 milioni di euro netti a stagione, il capitano rossonero prende uno stipendio importante. Naturalmente, per rinnovare, l'ingaggio andrà ritoccato verso l'alto e non è detto che il Milan sia d'accordo. Anche perché il club vuole riscattare Tomori e dovrà versare ben 28 milioni di euro al Chelsea per il cartellino del centrale.

Tutte variabili importanti, queste, al di là della qualificazione o meno alla prossima Champions League. Per il quotidiano torinese, ad ogni modo, l'esclusione di Romagnoli dalla formazione titolare di Juventus-Milan equivale, come scelta tecnica, a quella compiuta da Pioli il 28 febbraio per Roma-Milan. Una decisione che il difensore accettò, così come ha fatto ieri, con professionalità.

Romagnoli è infatti convinto di potersi giocare le sue chance con il Milan senza arrivare ad una rottura clamorosa. Un'evenienza che non farebbe bene a nessuno. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.