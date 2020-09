Inter, Ausilio: “Tonali? Ad oggi non ce lo potevamo permettere”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il DS dell’Inter Piero Ausilio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Sandro Tonali, centrocampista inseguito a lungo dal club nerazzurro ma ormai prossimo a firmare con il Milan: “Sono state dette cose imprecise, non si può avere in mano un giocatore quando non hai mai iniziato una trattativa con il club di appartenenza. Un giocatore che a noi piaceva, non è che Tonali oggi non è più un buon giocatore perché l’ha preso il Milan. Al momento l’Inter non è in grado di fare un investimento di quel tipo e al momento non è una priorità. Abbiamo tanti giocatori in quel reparto, prima dobbiamo sfoltire”.

