“Milan, Ibrahimovic voleva Lukaku”: la rivelazione di mercato. Poi…

Milan, Romelu Lukaku sarebbe potuto arrivare in rossonero la scorsa estate? Secondo il noto giornalista si, era la scelta per l'attacco, ma...

Valter De Maggio , direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal. Il giornalista ha rivelato un interesse retroscena di mercato per il Milan . Secondo lui Ibrahimovic avrebbe voluto Lukaku al centro dell'attacco dei rossoneri. Perché non si è fatto nulla? Ecco la risposta di De Maggio.

Milan, De Maggio: "I rossoneri volevano Lukaku". Ecco perché è saltato tutto

"Lukaku? Ha detto di no al Milan, i rossoneri volevano Lukaku. Ibrahimovic è stato messo spalle al muro dal belga che ha sempre voluto il Napoli. Poi Giuntoli se avesse avuto la possibilità di cedere Vlahovic l'avrebbe fatto ed avrebbe scelto Lukaku. Conte ha detto al Napoli di aver dormito per il mancato rinnovo di Kvaratskhelia. Bisognava chiamare Jugeli il giorno dopo lo scudetto per rinnovare il contratto del georgiano, ma si sono concentrati su Osimhen. Jugeli chiede una cifra enorme, ma la realtà è che stanno per chiudere. Se poi non chiudono Kvaratskhelia si incazza". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez: il rosso, gli errori, il cooling break. Tutta colpa di Fonseca?