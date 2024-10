Milan, Ibrahimovic: come da tradizione un’altra Ferrari per il compleanno

Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato il suo compleanno regalandosi un’altra Ferrari , proseguendo una tradizione che va avanti da qualche anno. È diventato quasi un rito: ogni anno, per il suo compleanno, Zlatan si concede un lussuoso bolide come regalo. Questa volta, in occasione dei suoi 43 anni, l'ex calciatore ha scelto una Ferrari SF90 XX Spider, un'aggiunta spettacolare al suo già impressionante garage.

"Buon compleanno a Zlatan". Questo il breve messaggio del dirigente del Milan, su X, accompagnato dall'immagine della sua nuova supercar dal look nero con dettagli rossi. La Ferrari SF90 XX Spider, prodotta in soli 599 esemplari, è equipaggiata con un motore ibrido da 1030 cavalli, un V8 biturbo e tre motori elettrici: uno situato tra il motore a otto cilindri e il cambio a doppia frizione a otto marce, e due posizionati anteriormente per fornire trazione alle ruote. Le prestazioni sono eccezionali: da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi, e da 0 a 200 km/h in appena 6,7 secondi, con una velocità massima di 320 km/h.