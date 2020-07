Ibrahimovic gol e rinnovo. Ora potrebbe restare al Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ieri è stata serata che difficilmente i giocatori, i tifosi e gli addetti ai lavori del Milan dimenticheranno. I rossoneri, infatti, hanno battuto il Sassuolo 2-1 con Ibrahimovic gol (autore di una doppietta), ma nel frattempo sono arrivate le notizie dalla Germania che confermavano il mancato approdo di Rangnick al Milan.

Stefano Pioli, infatti, ha prolungato il suo contratto per altri due anni e a questo punto tutti i tifosi si stanno ponendo la stessa domanda: Ibrahimovic resta al Milan? E’ chiaro che con Rangnick il suo addio poteva considerarsi scontato, mentre ora con la permanenza di Pioli e quella sempre più probabile di Maldini e Massara, cambiano le carte in tavola.

Considerando quanto Ibrahimovic si stia dimostrando determinante per il Milan e considerando che nel club rossonero non ci sarà alcuna rivoluzione, è presumibile pensare che ci possa essere anche il rinnovo. Gazidis e il fondo Elliott hanno dimostrato di essere attenti alle esigenze della squadra (così come si evince riscatto di Kjaer e dal rinnovo dello stesso Pioli) e quindi la verità è che l’età di Ibra in questo momento rappresenta solo un numero. E’ ovvio che il fisico di un 38enne non possa essere come quello di un 20enne, ma Zlatan anche ieri contro il Sassuolo ha dimostrato di essere decisivo. Non continuare questa bellissima storia sarebbe un vero peccato. INTANTO COSA FARA MALDINI? IL PUNTO, CONTINUA A LEGGERE >>>