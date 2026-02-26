Come scrive la rosea Hauge in quel 2020-21 giocò 18 partite in campionato, ma solo 3 da titolare. Tanta concorrenza in quel Milan: Ibrahimovic, Brahim Diaz, Castillejo, Rebic, Leao, Daniel Maldini, Saelemaekers, da gennaio anche Mandzukic. Hauge a fine stagione andò dai dirigenti spiegando di avere bisogno di spazio per migliorare. Al Milan non avrebbe avuto quanto chiesto visto che in estate arrivarono anche Giroud e Messias. Quando l'Eintracht chiamò, scrive la rosea, dissero si in completa armonia sia il Milan che lo stesso Hauge.