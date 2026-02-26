Pianeta Milan
Milan, perché Hauge se ne andò dai rossoneri? Fattore economico e un retroscena

Milan, Hauge è tornato alla ribalta grazie ai suoi due gol contro l'Inter. Perché lasciò i rossoneri? Ecco i dettagli e i retroscena da Gazzetta.it
La carriera di Hauge al Milan durò una sola stagione: il 10 agosto 2021 era un giocatore dell'Eintracht Francoforte. Gazzetta.it ricorda i dettagli dell'operazione di calciomercato: prestito da 1,6 milioni con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da 7,5 milioni. Più di 9 milioni fino a possibili 12 con i bonus per la cessione del talento norvegese. Il Milan decise di ottenere una plusvalenza immediata, ma la parte economica non fu l'unica che fece scattare la cessione.

Come scrive la rosea Hauge in quel 2020-21 giocò 18 partite in campionato, ma solo 3 da titolare. Tanta concorrenza in quel Milan: Ibrahimovic, Brahim Diaz, Castillejo, Rebic, Leao, Daniel Maldini, Saelemaekers, da gennaio anche Mandzukic. Hauge a fine stagione andò dai dirigenti spiegando di avere bisogno di spazio per migliorare. Al Milan non avrebbe avuto quanto chiesto visto che in estate arrivarono anche Giroud e Messias. Quando l'Eintracht chiamò, scrive la rosea, dissero si in completa armonia sia il Milan che lo stesso Hauge.

