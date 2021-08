Hauge: “Entusiasta di essere all’Eintracht. Club di grande tradizione”

Jens Petter Hauge, nuovo calciatore dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito web della società tedesca

Il Milan ha ceduto Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto (al verificarsi di determinate condizioni). Il giocatore, già in Germania per la sua nuova avventura, annunciato ufficialmente anche dalle 'Aquile', ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore dell'Eintracht ai microfoni del sito web ufficiale del club tedesco.