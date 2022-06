Götze torna in Bundesliga: ufficiale la firma con l’Eintracht Francoforte

Dopo due anni passati al PSV Eindhoven, Mario Götze torna in Bundesliga, all'Eintracht Francoforte. Il tedesco piaceva anche al Milan

Dopo due anni passati al PSV Eindhoven, Mario Götze torna in Bundesliga, all'Eintracht Francoforte. Il tedesco piaceva anche al Milan. Götze ha firmato un contratto fino al 2025. Il 30enne ha giocato 77 volte nelle ultime due stagioni per il PSV Eindhoven, con il quale ha vinto la Supercoppa d'Olanda 2021 e la Coppa Nazionale 2022, contribuendo con 18 gol e 18 assist totali. Il trequartista ha collezionato 219 presenze con il Borussia Dortmund e 114 con il Bayern Monaco tra il 2010 e il 2020.