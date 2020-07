Gazidis: “Pioli ha dimostrato di offrire la visione del calcio che vogliamo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha commentato così il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2022, la cui notizia è giunta al termine di Sassuolo-Milan.

“Sono molto felice per questo accordo” – ha dichiarato Gazidis – “Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro Club, un calcio entusiasmante, moderno e appassionato. Questa non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni dei singoli giocatori e del collettivo, il modo in cui ha fatto sua la nostra visione, e su come trasferisce la sua personalità e i valori del nostro Club ”.

