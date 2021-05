Gasperini al Tottenham? Dall’Inghilterra lanciano l’indiscrezione / News

Attenzione all'indiscrezione bomba lanciata dall'Inghilterra: contatti positivi tra il Tottenham e Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta

La giornata di oggi è stata sconvolta dalla notizia clamorosa che visto l'ingaggio di José Mourinho da parte della Roma. La girandola delle panchine, però, potrebbe non finire qui. Secondo quanto riferisce il giornalista Duncan Castles, attraverso il proprio podcast 'The Transfer Window', ci sono stati dei contatti positivi tra il Tottenham e Gian Piero Gasperini. Potrebbe essere proprio l'allenatore dell'Atalanta il successore di Mourinho sulla panchina degli 'Spurs'. Il club inglese avrebbe inoltre sondato anche il profilo di Erik ten Hag, ma l'intesa sarebbe sfumata sul nascere. Occhio dunque al possibile sbarco di Gasperini in Premier League, che potrebbe lasciare i bergamaschi dopo diverse annate memorabili. Gigio Donnarumma si racconta attraverso 'Twitch': le dichiarazioni tra passato, presente e futuro