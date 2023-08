Feyenoord, ufficiale il rinnovo di Gimenez: era stato accostato al Milan

Attraverso il proprio profilo Instagram, il Feyenoord ha ufficializzato il rinnovo di Santiago Gimenez , attaccante argentino accostato anche al Milan come potenziale profilo per il reparto offensivo rossonero.

Gimenez ha dunque prolungato con il club olandese fino al 2027. La stagione, quella appena conclusa, del centravanti argentino è stata ottima, tanto da attirare le attenzioni di club come il Milan. Il bottino parla infatti di 23 gol e 3 assist in 45 presenze con il Feyenoord. Reti che, tra l'altro, hanno contribuito alla vittoria finale dell'Eredivisie.