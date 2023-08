Ex Milan, dalla Spagna: “Kessié apre all’Al Ahli” | NEWS

Come riportato da Relevo l'Al Ahli resterebbe la strada più percorribile al momento per l'ex Milan Franck Kessié

Un calciomercato che potrebbe portare altre operazione importanti con se. Un ex giocatore del Milan, Franck Kessié potrebbe già essere al passo d'addio col Barcellona. Il giocatore, infatti, non sarebbe più voluto dall'allenatore Xavi e potrebbe salutare i blaugrana dopo una solo stagione. L'ex rossonero, infatti, aveva lasciato il Diavolo dopo lo scudetto liberandosi a paramentro zero. Ecco le ultime dalla Spagna.