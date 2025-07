Ex Milan, Rebic potrebbe tornare a casa: le ultime di mercato

Ex Milan , Ante Rebic potrebbe di nuovo salutare la Serie A: con il Lecce , nella stagione 2024‑25 di Serie A , Ante Rebić ha segnato 1 gol in campionato in 20 presenze con i giallorossi.

Ex Milan, Rebic lascia il Lecce: ecco dove potrebbe essere il suo futuro

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, possibile ritorno in patria per Ante Rebic. Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Lecce una volta scaduto il suo contratto lo scorso 30 giugno, l'attaccante croato ex Milan sarebbe in trattativa con l'Hajduk Spalato.