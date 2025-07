Ex Milan, Ante Rebic mantiene la promessa fatta da bambino: un gesto di cuore che commuove la sua città natale

Come riportato da SoloLecce e da altre fonti, l'ex Milan Ante Rebic - attualmente svincolato dopo l’esperienza al Lecce - è tornato nella sua terra natale, Donji Vinjani. Per mantenere una promessa fatta da bambino ai suoi compaesani.