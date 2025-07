Ex Milan, Jovic: destino deciso? Sarebbe a un passo da questa squadra

Il Milan saluta dopo due stagioni Luka Jovic. Dai gol last second al derby di Coppa Italia. Tutti i suoi numeri in rossonero

Arrivato al Milan durante l'ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato 2023, Luka Jovic ha vissuto due stagioni in rossonero con alti e bassi. Se durante la sua prima annata c'era Olivier Giroud a garantirsi la titolarità, nella sua seconda annata sembrava che ci fossero tutti i presupposti per vederlo al centro del progetto. L'attaccante serbo ha avuto un finale di stagione ottimo con Conceicao, ma non è bastato e il Milan non ha rinnovato il suo contratto in scadenza rendendolo 'free agent'.