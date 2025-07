Mercato Milan, Jovic: futuro incerto. Dalla Serie A al Messico?

Luka Jovic , attualmente senza contratto dopo aver concluso la sua avventura in rossonero a giugno, si trova di fronte a una decisione cruciale per il suo futuro. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su X, l'attaccante serbo ha ricevuto un'offerta dal Cruz Azul , club messicano.

Jovic sta valutando attentamente questa nuova possibilità, considerando non solo gli aspetti professionali ma anche la volontà della sua famiglia. Al momento, l'ex rossonero non ha ancora preso una decisione definitiva, lasciando aperte tutte le opzioni per la prossima fase della sua carriera. Resta da vedere se il richiamo del calcio messicano sarà sufficiente a convincere il centravanti a intraprendere questa nuova avventura oltreoceano.