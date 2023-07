Ex Milan, Hachim Mastour resta in Marocco: va all’Union Touarga

Ricordate Hachim Mastour? L'ex baby prodigio era una delle speranze future del Milan. Una giovane stella che prometteva di essere il prossimo talento generazionale. Tra paragoni importanti e giocate nelle giovanili, il marocchino aveva tutto per poter diventare un calciatore importante. Promesse purtroppo mai mantenute. Dopo esperienze non proprio esaltanti, Mastour ha deciso di tornare nel proprio Paese. Prosegue in Marocco la carriera di Hachim Mastour. L'ex Milan classe 1998 ha firmato per un nuovo club del massimo campionato marocchino: trattasi dell'Union Touarga.LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Fresneda si avvicina? Fattore Moncada