Ex Milan, Fonseca riparte subito? E’ in contatto con il Lione

L'ex tecnico del Milan, Paulo Fonseca , potrebbe ripartire subito con una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l 'Olympique Lione sarebbe fortemente interessato al portoghese. Ci sarebbero già contatti in corso tra l'entourage del portoghese e il club francese. Vedremo se Fonseca ritroverà subito una panchina per ripartire dopo i mesi al Milan.

Questi i numeri di Fonseca con il Milan ripresi da TMW: 24 partite tra campionato e coppe, ottenendo 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, con una media vittorie del 50%. In Serie A, la squadra si trovava all'ottavo posto con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, con 26 gol fatti e 17 subiti. In Champions League, il Milan aveva raccolto 12 punti nelle prime sei giornate, con 4 vittorie e 2 sconfitte, segnando 12 gol e subendone 9. In Coppa Italia, Fonseca aveva superato gli ottavi di finale eliminando il Sassuolo.