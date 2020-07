Ex Milan – Calciomercato, Balotelli in Grecia? L’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Ci sono molti dubbi sul futuro di Mario Balotelli. L’ex Milan, arrivato l’estate scorsa in pompa magna al Brescia, ha deluso le aspettative e partirà a fine stagione. Nei giorni scorsi l’amministratore delegato del Como, squadra che milita in Serie C, ha confermato i contatti con ‘Super Mario’, che potrebbe a sorpresa ripartire da una serie minore. Ma non è l’unica opzione per l’attaccante: secondo quanto riferito da ‘sportime.gr’, infatti, l’Aris Salonicco si sarebbe mossa per cercare di portarlo in Grecia. Un’ipotesi che potrebbe essere presa seriamente in considerazione.

