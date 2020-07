Calciomercato, Balotelli-Como: l’amministratore delegato conferma i contatti

ULTIME NEWS MERCATO – Una carriera costellata da diverse difficoltà di ambientamento quella di Mario Balotelli, che in poche squadre è riuscito ad esprimere il suo talento, Milan compreso. Dopo diversi trasferimenti in giro per l’Europa, l’attaccante è approdato nella squadra della sua città, il Brescia, dove però ha riscontrato diversi problemi. L’addio a fine stagione è ormai scontato e il suo futuro potrebbe addirittura portarlo in Serie C. Il Como, infatti, ha nei giorni scorsi provato concretamente a corteggiarlo: a confermare tale affermazione ci ha pensato Michael Gandler, amministratore delegato dei lariani, che ha così parlato di ‘Super Mario’ ai microfoni di ‘La Provincia di Como’: “C’è stato un contatto, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più non posso dire”.

